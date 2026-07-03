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Глава РСПП: ЦБ может снизить ключевую ставку в июле до 14 процентов

Центральный банк (ЦБ) России в июле оставит ключевую ставку на текущем уровне или снизит до 14 процентов. Повышать ее было бы неправильно. Такое мнение в пятницу, 3 июля, высказал глава РСПП Александр Шохин.

Центральный банк (ЦБ) России в июле оставит ключевую ставку на текущем уровне или снизит до 14 процентов. Повышать ее было бы неправильно. Такое мнение в пятницу, 3 июля, высказал глава РСПП Александр Шохин.

— Повышать ставку, реагируя на конъюнктуру, связанную с дефицитом топлива, было бы, на мой взгляд, неправильно. Конечно, в ситуации с топливом мы понимаем, что в ближайшее время трудно ожидать снижения инфляции, индекса цен, в том числе и потребительских, — заявил Шохин.

Он отметил, что все это является временными причинами, поэтому ЦБ не должен реагировать на них оперативно, передает ТАСС.

2 июля председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что пространство для снижения ключевой ставки в июле существует, но сроки и темпы будут зависеть от ситуации. По ее словам, вторичные эффекты от ситуации на топливном рынке также могут повлиять на решение ЦБ.

Набиуллина также заявила, что Центральный банк России не стремится к поддержанию высокой ключевой ставки ради самого процесса. Она подчеркнула, что нынешняя жесткая денежно-кредитная политика — это вынужденная мера.

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Биография Александра Шохина
Александр Шохин — российский государственный, политический и общественный деятель, экономист и многолетний глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). В 2026 году стало известно, что политик станет бизнес-омбудсменом: собрали главное из его биографии.
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