Глава РСПП: ЦБ может снизить ключевую ставку в июле до 14 процентов

Центральный банк (ЦБ) России в июле оставит ключевую ставку на текущем уровне или снизит до 14 процентов. Повышать ее было бы неправильно. Такое мнение в пятницу, 3 июля, высказал глава РСПП Александр Шохин.
— Повышать ставку, реагируя на конъюнктуру, связанную с дефицитом топлива, было бы, на мой взгляд, неправильно. Конечно, в ситуации с топливом мы понимаем, что в ближайшее время трудно ожидать снижения инфляции, индекса цен, в том числе и потребительских, — заявил Шохин.
Он отметил, что все это является временными причинами, поэтому ЦБ не должен реагировать на них оперативно, передает ТАСС.
2 июля председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что пространство для снижения ключевой ставки в июле существует, но сроки и темпы будут зависеть от ситуации. По ее словам, вторичные эффекты от ситуации на топливном рынке также могут повлиять на решение ЦБ.
Набиуллина также заявила, что Центральный банк России не стремится к поддержанию высокой ключевой ставки ради самого процесса. Она подчеркнула, что нынешняя жесткая денежно-кредитная политика — это вынужденная мера.