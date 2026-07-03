Глава РСПП: ЦБ может снизить ключевую ставку в июле до 14 процентов

— Повышать ставку, реагируя на конъюнктуру, связанную с дефицитом топлива, было бы, на мой взгляд, неправильно. Конечно, в ситуации с топливом мы понимаем, что в ближайшее время трудно ожидать снижения инфляции, индекса цен, в том числе и потребительских, — заявил Шохин.