Большой грех! Что запрещено в Евсеев день 5 июля 2026 года

Он жил в IV веке и был епископом города Самосаты. Его служение пришлось на тяжёлое время, когда ересь Ария раскалывала Церковь. Евсевий твёрдо стоял за православие. Однажды он предложил на пост антиохийского патриарха епископа Мелетия. Ариане согласились, решив, что Мелетий слишком кроток. Но тот сразу исповедал полное православие, за что через месяц его изгнали.