Что запрещено в Евсеев день 5 июля 2026 года

5 июля 2026 года православные отмечают день памяти священномученика Евсевия, епископа Самосатского. В народе праздник получил название Евсеев день. Традиционно он считался временем семьи и заботы о ближних.
«АиФ-Ростов» рассказывает, кто такой святой Евсевий, какие приметы существовали у наших предков и какие строгие запреты нужно соблюдать 5 июля.
Кто такой Святой Евсевий.
Он жил в IV веке и был епископом города Самосаты. Его служение пришлось на тяжёлое время, когда ересь Ария раскалывала Церковь. Евсевий твёрдо стоял за православие.
Однажды он предложил на пост антиохийского патриарха епископа Мелетия. Ариане согласились, решив, что Мелетий слишком кроток. Но тот сразу исповедал полное православие, за что через месяц его изгнали.
Евсевий отказался отдать арианам документ об избрании. Когда ему пригрозили отрубить руку, святитель ответил: «Отдайте не только правую, но и левую руку — приговор всё равно не получите».
Позже, при императоре Юлиане, Евсевий тайно путешествовал в воинском облачении, чтобы ставить верных архиереев. Скончался мученик в городе Долихине: недовольная возвращением православия женщина бросила в него тяжёлый сосуд. Перед смертью Евсевий простил обидчицу.
Народные приметы 5 июля 2026.
Крестьяне внимательно следили за природой, чтобы понять, какой будет погода.
• Тёмные грозовые облака — к беде.
• Вечерняя роса — к ясному дню.
• Много комаров — к солнцу.
• Зной — к суровой зиме.
• Куры копаются в пыли — к ненастью.
• Поспел щавель — зима будет тёплой.
Что можно делать 5 июля 2026.
Евсеев день считался идеальным временем для семьи. Молодёжь устраивала прогулки: считалось, что пары, образовавшиеся 5 июля, будут крепкими.
Девушки проводили обряд на верность. Две берёзовые ветки связывали атласной лентой, шептали просьбу о любви и пускали по реке. Если ветки плыли рядом — значит, судьба не разлучит влюблённых.
Ещё 5 июля копали и чистили колодцы. Считалось, что вода в этот день обладает особой чистотой. А вот отправляться в дорогу или переезжать было не просто можно, а нужно: путь обещал быть лёгким.
Что запрещено 5 июля 2026.
Чтобы не привлечь беду, в Евсеев день действовал ряд строгих запретов.
• Никаких утренних дел. Важные начинания переносили на вторую половину дня.
• Девушкам — не ходить босиком. Считалось, что так можно «спугнуть» свою судьбу и остаться без любви.
• Запрет на деньги. Нельзя было давать в долг, занимать или подписывать сделки. День нужно было очистить от материального.
• Рыбакам — молчать. Делиться уловом категорически запрещалось, иначе удача отвернётся.
• Табу на баню. Считалось, что в парной в этот день сидят злые духи, и человек мог подвергнуться их влиянию, потерять здоровье или впасть в искушение.
Святой Евсевий остался в истории как непоколебимый защитник веры, который до последней минуты сохранял кротость и милосердие даже к врагам.