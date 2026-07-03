В полуфинал конкурса попали хабаровские наставники

Мероприятие состоялось в июне во Владивостоке и реализуется по поручению Президента РФ. Организационную поддержку оказывают Роспатриотцентр Росмолодёжи, Движение Первых и Центр «Воин». Среди представителей Хабаровска — несколько педагогов и учащаяся школы: от школы № 66 — учитель истории Е. П. Парамзина («Опытный наставник») и учитель ОБЗР А. А. Тюнис («СВОй наставник»); от гимназии № 1 — педагог В. П. Гордий; от школы № 85 — команда в составе Д. Б. Маслаковой, А. Н. Кандауровой и Е. Копыловой («Начинающий наставник»). Участие в состязании ученицы подчёркивает преемственность наставнических практик и развитие кадрового резерва в сфере образования.