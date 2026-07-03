В выходные в Хабаровском крае ожидаются ливни с грозами

Какие бы мы не строили планы на выходные, всем, безусловно, хочется тепла. Первый месяц лета пролетел так быстро, а мы пока по-настоящему еще не отогрелись! Но, увы, удастся это только в субботу.
— В выходные в Хабаровском крае ожидается неустойчивая погода, пройдут кратковременные дожди, местами ливни с грозами, — рассказала ИА «Хабаровский край сегодня» начальник отдела долгосрочных прогнозов хабаровского Гидрометцентра Галина Брынцева. — В субботу подует южный ветер, в воскресенье -северо-восточный до 9−14 метров в секунду. Ночной фон температур +13…+20, на севере +9…+14, на Охотском побережье +3…+8 градусов. Днем воздух прогреется на основной территории до +23…+30, на севере до +13…+18, на побережье до +8…+13 градусов.
В воскресенье ветер изменит направление, а потому станет немного прохладнее, температура днем +20…+26, местами +15…+20, на Охотском побережье +7…+12 градусов.
В Хабаровске синоптики прогнозируют такую же неустойчивую погоду, кратковременные дожди, в субботу температура ночью +18…+20, днем +26…+28 градусов, в воскресенье ночью +16…+18, днем +21…+23 градуса.
По ощущениям, нынешнее лето прохладнее обычного. На самом деле, так и есть.
— У нас все еще никуда не уходит Охотский антициклон, который обычно устанавливается в начале июня, стоит недели две, а потом опускается на юг, — объясняет Галина Брынцева. — И широтные процессы, которые идут с запада на восток, приносят теплые воздушные массы. В этом году Охотский антициклон пришел в край еще в мае, простоял весь июнь и пока никуда уходить не собирается.
Поэтому в крае совсем мало выпадает осадков. На контрасте западного тепла и восточного холода идут кратковременные дожди, местами сильные. Ночью воздух не прогревается, напротив, он выхолаживается.
Вот и следующая неделя ожидается с кратковременными дождями, особенно в первой половине, во второй есть вероятность, что осадки прекратятся и станет теплее. В начале недели температурный фон днем +21…+26, к концу недели +25…+30 градусов.
К началу июля зацветает липа, воздух наполняется ее удивительным ароматом. Конечно, за городом, на даче надо собирать липовый цвет. Потом сушить и зимой пить, наслаждаясь каждым глотком живительного отвара. А еще считалось, что липа оберегает дом от сглаза и несчастий. Так что ищите липу.
А еще соберите букет ромашки. Пусть множество маленьких солнышек вас порадуют. И дышите, дышите!