В выходные в Хабаровском крае ожидаются ливни с грозами

— У нас все еще никуда не уходит Охотский антициклон, который обычно устанавливается в начале июня, стоит недели две, а потом опускается на юг, — объясняет Галина Брынцева. — И широтные процессы, которые идут с запада на восток, приносят теплые воздушные массы. В этом году Охотский антициклон пришел в край еще в мае, простоял весь июнь и пока никуда уходить не собирается.