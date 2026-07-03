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Фантомное предприятие выявили в Нижегородской области

Аннулированы производственные документы, оформленные с нарушениями.

Источник: Живем в Нижнем

Признаки фантомной деятельности выявили на предприятии Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

Как стало известно, уполномоченное лицо, не являющееся сотрудником организации, оформляло производственные ветеринарные документы на рыбу в количестве несколько тонн. При этом в качестве сырья использовалось всего 3 кг продукции.

Документы, оформленные с нарушениями, аннулировали. Готовятся материалы для передачи в МВД по Нижегородской области.

Ранее мы писали, что фальсифицированный сыр обнаружили в Нижегородской области.