Фантомное предприятие выявили в Нижегородской области

Признаки фантомной деятельности выявили на предприятии Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.
Как стало известно, уполномоченное лицо, не являющееся сотрудником организации, оформляло производственные ветеринарные документы на рыбу в количестве несколько тонн. При этом в качестве сырья использовалось всего 3 кг продукции.
Документы, оформленные с нарушениями, аннулировали. Готовятся материалы для передачи в МВД по Нижегородской области.
Ранее мы писали, что фальсифицированный сыр обнаружили в Нижегородской области.