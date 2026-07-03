Волгоградцам пообещали льготные абонементы на платные парковки

— Я рассчитываю, что к 1 сентября резидентские разрешения уже заработают, — прокомментировала она. — Но это мое мнение, сейчас вопрос прорабатывается. Каждое решение мы в обязательном порядке согласовываем с представителями научного сообщества. Сейчас как раз идет проработка условий, на которых будут резидентские разрешения реализовываться, а также механизм их действия.