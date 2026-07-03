Российский комик удивился стоимости детского сада в Европе

Российский стендап-комик Руслан Белый* (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) был поражен ценами на дошкольное образование в Нидерландах. Выпуск шоу «Вечер перед концертом» с его высказыванием доступен на YouTube.
Одна из женщин, которая присутствовала в концертном зале, рассказала Белому, что хотела бы переехать из Нидерландов в Испанию, поскольку в первой европейской стране слишком высокие цены на услуги. Она привела в пример детский сад, за который ей приходится платить 130 евро (около 11,6 тысячи рублей по текущему курсу) в день.
«130 евро в день? Я понимаю, что вы хотите в Испанию уехать. Там можно детей в церковь отдать, и вообще все бесплатно происходит. 130 евро в день? Охренеть вообще», — удивился комик.
*(внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов).
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