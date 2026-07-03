Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российский комик удивился стоимости детского сада в Европе

Российский стендап-комик Руслан Белый* (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) был поражен ценами на дошкольное образование в Нидерландах.

Российский стендап-комик Руслан Белый* (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) был поражен ценами на дошкольное образование в Нидерландах. Выпуск шоу «Вечер перед концертом» с его высказыванием доступен на YouTube.

Одна из женщин, которая присутствовала в концертном зале, рассказала Белому, что хотела бы переехать из Нидерландов в Испанию, поскольку в первой европейской стране слишком высокие цены на услуги. Она привела в пример детский сад, за который ей приходится платить 130 евро (около 11,6 тысячи рублей по текущему курсу) в день.

«130 евро в день? Я понимаю, что вы хотите в Испанию уехать. Там можно детей в церковь отдать, и вообще все бесплатно происходит. 130 евро в день? Охренеть вообще», — удивился комик.

Ранее стендап-комик Данила Поперечный* (внесен в реестр иноагентов Минюстом РФ), переехавший жить в США, поделился историей о том, как он напугал бездомного русской речью.

*(внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов).

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше