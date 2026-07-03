Российский комик удивился стоимости детского сада в Европе

Одна из женщин, которая присутствовала в концертном зале, рассказала Белому, что хотела бы переехать из Нидерландов в Испанию, поскольку в первой европейской стране слишком высокие цены на услуги. Она привела в пример детский сад, за который ей приходится платить 130 евро (около 11,6 тысячи рублей по текущему курсу) в день.