17% жителей Красноярска являются сторонниками активных трат

По результатам опроса, проведенного экспертами отечественного сервиса по поиску работы и подбору персонала, в краевом центре доля сторонников стратегии активных трат сегодня составляет 17%, тогда как число приверженцев экономии — 49%. Безусловным фаворитом среди целей для накоплений остается создание финансовой подушки безопасности — к этому стремятся 33% участников опроса. На приобретение недвижимости откладывает средства каждый пятый респондент, а на отпуск — 19%. Достаточно редко горожане копят на запуск собственного бизнеса (4%). Кроме того, 6% опрошенных сберегают деньги, не имея конкретной цели. Столько же (6%) распределяют накопления на обучение, приобретение дорогостоящих товаров и медицинские услуги (по 8% на каждую категорию). Согласно результатам опроса, 32% участников сберегают от 10% до четверти своего дохода, а 7% респондентов откладывают от 26% до трети заработка. При этом 35% жителей города признались, что их накопления составляют менее 10% от дохода. Кроме того, исследование выявило гендерные различия в финансовых приоритетах: мужчины чаще делают ставку на инвестиции и формирование капитала на будущее детей, тогда как женщины преимущественно откладывают деньги на путешествия и повышение собственной квалификации.