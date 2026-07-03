Куда сходить воронежцам на выходных

4 июля.
Театр «Кот».
18:00 | «Череп из Коннемары» | 16+
Камерный театр.
18:00 | «Трамвай “Желание”» | 18+
Воронежский областной художественный музей имени И. Н. Крамского.
12:00 | Экскурсии по выставке «Создатели миров» | 12+
13:30 | Мастер-класс «Герой кукольного театра. Собака и кошка» | 6+
14:30 | Интерактивная экскурсия «Путешествие в мир театра» | 6+
Дворцовый комплекс Ольденбургских.
18:00 | Концерт «Джазовые портреты: русский и советский джаз» | 0+
Воронежский океанариум.
13:00 | Интерактивное занятие с мастер-классом «Хит-парад животных» | 0+
16:00 | Программа «Знакомьтесь, крокодил» | 0+
Музей-заповедник «Костёнки».
10:00 | Аудиоэкскурсия по постоянной экспозиции музея | 6+
10:30 | Пешая экскурсия «Костёнки без палеолита» | 6+
С 11:00 | Обзорная экскурсия по постоянной экспозиции музея-заповедника «Костёнки» | 6+
13:00, 15:00 | Музейная программа «Прогулка по древнему поселению» | 6+
13:00 | Мастер-класс «Живопись каменного века» | 6+
14:00 | Театрализованная экскурсия «Оживший каменный век» | 6+
5 июля.
Камерный театр.
18:00 | «Провинциальные анекдоты» | 16+
Воронежский океанариум.
12:00 | Развлекательна программа «Удивительные приматы» | 0+
15:30 | Экскурсия для всей семьи «Кругосветное путешествие» | 0+
Воронежский областной художественный музей имени И. Н. Крамского.
12:00 | Экскурсии по выставке «Создатели миров» | 12+
14:30 | Интерактивная экскурсия «Путешествие в мир театра» | 6+
Музей-заповедник «Костёнки».
10:00 | Аудиоэкскурсия по постоянной экспозиции музея | 6+
10:30 | Пешая экскурсия «Костёнки без палеолита» | 6+
С 11:00 | Обзорная экскурсия по постоянной экспозиции музея-заповедника «Костёнки» | 6+
11:00 | Пешая экскурсия «О чем молчат древние курганы?» | 6+
13:00, 16:00 | Музейная программа «Прогулка по древнему поселению» | 6+
14:00, 15:00 | Мастер-класс «Семья в красках времени» | 6+
14:00 | Театрализованная экскурсия «Оживший каменный век» | 6+
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