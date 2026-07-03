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Куда сходить воронежцам на выходных

Рассказываем о самых интересных событиях города и области.

Источник: АиФ Воронеж

4 июля.

Театр «Кот».

18:00 | «Череп из Коннемары» | 16+

Камерный театр.

18:00 | «Трамвай “Желание”» | 18+

Воронежский областной художественный музей имени И. Н. Крамского.

12:00 | Экскурсии по выставке «Создатели миров» | 12+

13:30 | Мастер-класс «Герой кукольного театра. Собака и кошка» | 6+

14:30 | Интерактивная экскурсия «Путешествие в мир театра» | 6+

Дворцовый комплекс Ольденбургских.

18:00 | Концерт «Джазовые портреты: русский и советский джаз» | 0+

Воронежский океанариум.

13:00 | Интерактивное занятие с мастер-классом «Хит-парад животных» | 0+

16:00 | Программа «Знакомьтесь, крокодил» | 0+

Музей-заповедник «Костёнки».

10:00 | Аудиоэкскурсия по постоянной экспозиции музея | 6+

10:30 | Пешая экскурсия «Костёнки без палеолита» | 6+

С 11:00 | Обзорная экскурсия по постоянной экспозиции музея-заповедника «Костёнки» | 6+

13:00, 15:00 | Музейная программа «Прогулка по древнему поселению» | 6+

13:00 | Мастер-класс «Живопись каменного века» | 6+

14:00 | Театрализованная экскурсия «Оживший каменный век» | 6+

5 июля.

Камерный театр.

18:00 | «Провинциальные анекдоты» | 16+

Воронежский океанариум.

12:00 | Развлекательна программа «Удивительные приматы» | 0+

15:30 | Экскурсия для всей семьи «Кругосветное путешествие» | 0+

Воронежский областной художественный музей имени И. Н. Крамского.

12:00 | Экскурсии по выставке «Создатели миров» | 12+

14:30 | Интерактивная экскурсия «Путешествие в мир театра» | 6+

Музей-заповедник «Костёнки».

10:00 | Аудиоэкскурсия по постоянной экспозиции музея | 6+

10:30 | Пешая экскурсия «Костёнки без палеолита» | 6+

С 11:00 | Обзорная экскурсия по постоянной экспозиции музея-заповедника «Костёнки» | 6+

11:00 | Пешая экскурсия «О чем молчат древние курганы?» | 6+

13:00, 16:00 | Музейная программа «Прогулка по древнему поселению» | 6+

14:00, 15:00 | Мастер-класс «Семья в красках времени» | 6+

14:00 | Театрализованная экскурсия «Оживший каменный век» | 6+

О самых интересных событиях рассказываем в карточках в группах «АиФ-Воронеж» в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также в канале МАКС.