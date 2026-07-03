Карантин по бешенству введен в городе Сергач Нижегородской области

С 27 июня на территории карантина действуют ограничения. В эпизоотическом очаге запрещено лечить восприимчивых животных, ввозить и вывозить их, а также снимать шкуры с трупов больных животных; посещение квартиры посторонними лицами также запрещено. В неблагополучном пункте запрещены ярмарки, выставки и другие мероприятия, связанные с перемещением и скоплением восприимчивых животных, а также отлов диких восприимчивых животных для вывоза в зоопарки.