Карантин по бешенству введен в городе Сергач Нижегородской области

В городе Сергач Нижегородской области введён карантин по бешенству. Указ губернатора от 30 июня, опубликованный на портале правовой информации, признаёт неблагополучным пунктом участок в границах улиц Колхозная, Коммуны, Кленовая, Будённого, Энгельса и Солнечная в городе Сергаче. Эпизоотическим очагом объявлена квартира одной из жительниц, где выявлено больное бешенством животное.
С 27 июня на территории карантина действуют ограничения. В эпизоотическом очаге запрещено лечить восприимчивых животных, ввозить и вывозить их, а также снимать шкуры с трупов больных животных; посещение квартиры посторонними лицами также запрещено. В неблагополучном пункте запрещены ярмарки, выставки и другие мероприятия, связанные с перемещением и скоплением восприимчивых животных, а также отлов диких восприимчивых животных для вывоза в зоопарки.
Местные власти и профильные службы обязаны обеспечить выполнение мер по локализации очага и недопущению распространения инфекции.
Ранее сообщалось, что карантин по бешенству введён в деревне в Богородском округе.