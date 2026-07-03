В Ростовской области ищут подрядчика для ремонта гидроузла за 83,4 млн руб

В Ростовской области объявлен конкурс на капитальный ремонт объектов гидроузла 3 СДШС в Константиновском районе. Подрядчику предстоит привести в порядок струенаправляющую дамбу, речной откос и стены камеры судоходного шлюза.
Заказчиком выступает ФБУ «Администрация Азово‑Донского бассейна внутренних водных путей». Информация о закупке размещена на портале Госзакупок. Начальная цена контракта — порядка 83,4 млн рублей.
Работы разделят на три этапа. На первом (с даты заключения контракта по 18 декабря 2026 года) подрядчик должен возвести временные здания и сооружения, демонтировать речной откос и провести монтажные работы. Бюджет этапа — 15,4 млн рублей.
Второй этап (с 21 ноября 2026 по 20 мая 2027 года) предусматривает основные работы на дамбе: демонтаж железобетонных лотков и каменного крепления, установку опор и иных конструкций. На эти мероприятия выделено 64,4 млн рублей.
Третий этап (с 1 июня по 29 октября 2027 года) включает завершение капремонта, демонтаж временных объектов и вывоз строительного мусора.
Часть работ выполнят в навигационный период с привлечением плавтехники, остальные — в межнавигационный. Гарантия на выполненные работы составит пять лет с даты утверждения акта приёмочной комиссии.