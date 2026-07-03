В «Храброво» приставы начали проверять долги у авиапассажиров

В аэропорту «Храброво» пассажиров начали проверять на наличие задолженностей. Проверку проводят калининградские приставы при содействии полиции. Как сообщает пресс-служба УФССП, аэропорт специально был выбран для этого мероприятия, так как «Калининградская область — особый регион, не имеющий сухопутных границ с остальной частью страны».
Проверки, как уточняется, начались в четверг, 2 июля, и теперь будут проводиться на постоянной основе.
«Сотрудники УФССП России по Калининградской области уже проверили порядка 50 калининградцев и гостей региона. У некоторых оказались задолженности, которые были погашены на месте. В противном случае судебные приставы вправе применить меры принудительного взыскания», — пояснили в пресс-службе ведомства.
В УФССП рекомендуют заранее подготовиться к поездке и проверить себя перед полетом с помощью следующих ресурсов:
— Личный кабинет на портале Госуслуг;
— Банк данных исполнительных производств на сайте УФССП России по Калининградской области: fssp.gov.ru/iss/ip;
— Голосовой помощник ФССП России «Полина». Позвонив по номеру 8 (800) 303 0000, вы узнаете не только, есть ли у вас долги, но и об ограничении выезда за границу.