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В «Храброво» приставы начали проверять долги у авиапассажиров

В УФССП предупреждают, что перед поездкой пассажирам стоит проверить свои задолженности самостоятельно.

В аэропорту «Храброво» пассажиров начали проверять на наличие задолженностей. Проверку проводят калининградские приставы при содействии полиции. Как сообщает пресс-служба УФССП, аэропорт специально был выбран для этого мероприятия, так как «Калининградская область — особый регион, не имеющий сухопутных границ с остальной частью страны».

Проверки, как уточняется, начались в четверг, 2 июля, и теперь будут проводиться на постоянной основе.

«Сотрудники УФССП России по Калининградской области уже проверили порядка 50 калининградцев и гостей региона. У некоторых оказались задолженности, которые были погашены на месте. В противном случае судебные приставы вправе применить меры принудительного взыскания», — пояснили в пресс-службе ведомства.

В УФССП рекомендуют заранее подготовиться к поездке и проверить себя перед полетом с помощью следующих ресурсов:

— Личный кабинет на портале Госуслуг;

— Банк данных исполнительных производств на сайте УФССП России по Калининградской области: fssp.gov.ru/iss/ip;

— Голосовой помощник ФССП России «Полина». Позвонив по номеру 8 (800) 303 0000, вы узнаете не только, есть ли у вас долги, но и об ограничении выезда за границу.