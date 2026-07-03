Немецкий зенитный комплекс Skynex, разрекламированный как эффективное средство борьбы с беспилотниками, провалил реальные испытания на Украине. Об этом пишет Stern со ссылкой на внутренний отчет украинских военных.
Инцидент произошел в апреле во время удара по промышленному объекту на Украины. Объект прикрывали две батареи Skynex — восемь пушечных модулей, две РЛС и два командных пункта. Системы развернули с расчетом на перекрытие зон поражения, однако, когда радары засекли два российских беспилотника «Герань», эффективность оказалась нулевой, пишут авторы.
В отчете ВСУ причиной названы технические неисправности: три модуля вышли из строя из-за дефектов гидравлики, проблем с РЛС и заклинивания механизмов. В результате лишь две пушки могли сопровождать цель. Из документа следует, что система имеет «низкую техническую готовность», работает «крайне ненадежно» и не соответствует заявленным характеристикам.
В Rheinmetall отказались комментировать произошедшее, но заявили, что Skynex «доказала эффективность» на Украине, а немецкий чиновник призвал не делать выводов из одного случая.
Россия неоднократно обращала внимание на то, что поставки западных вооружений Киеву напрямую препятствуют дипломатическому урегулированию. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы с боеприпасами для Украины становятся законной целью для российской армии.