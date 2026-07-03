Немецкий ЗРК оказался беспомощным: Распиаренные Skynex провалились в бою с «Геранью»

Инцидент произошел в апреле во время удара по промышленному объекту на Украины. Объект прикрывали две батареи Skynex — восемь пушечных модулей, две РЛС и два командных пункта. Системы развернули с расчетом на перекрытие зон поражения, однако, когда радары засекли два российских беспилотника «Герань», эффективность оказалась нулевой, пишут авторы.