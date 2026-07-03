Власти Австралии требуют уважать частную жизнь тюленя, который не уважает никого

По имеющимся данным, в июне один упитанный 5-летний тюлень по имени Нил выбрался на сушу для своего ежегодного путешествия по прибрежным городам Тасмании. Он стал резко популярен в соцсетях, после того как жители штата начали снимать его многочисленные бесчинства. Нил уничтожает все на своем пути: ломает дорожные столбы, бьет по припаркованным машинам и рушит все барьеры, возведенные, чтобы не пускать его на дороги.