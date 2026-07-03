Власти Австралии требуют уважать частную жизнь тюленя, который не уважает никого

Власти Австралии требуют от местных жителей уважать частную жизнь тюленя, живущего в южном штате Тасмании. Хотя само млекопитающие не уважает никого и крушит все вокруг. Об это пишет агентство Associated Press.
По имеющимся данным, в июне один упитанный 5-летний тюлень по имени Нил выбрался на сушу для своего ежегодного путешествия по прибрежным городам Тасмании. Он стал резко популярен в соцсетях, после того как жители штата начали снимать его многочисленные бесчинства. Нил уничтожает все на своем пути: ломает дорожные столбы, бьет по припаркованным машинам и рушит все барьеры, возведенные, чтобы не пускать его на дороги.
Однако австралийские ученые отмечают, что это нормальное поведение для подрастающего млекопитающего. Ведь так он изучает окружающую природу.
Причем в Тасмании никто особо не боится Нила. Есть даже очень смелые люди, которые подносят поближе своих детей, чтобы сделать фото с морским жителем. По этой причине власти страны призвали не покушаться на частную жизнь тюленя, чтобы он и дальше мог свободно исследовать города штата.
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