Более 40 пожаров потушили за сутки на Дону

В Ростовской области за сутки ликвидировали более 40 пожаров — такие данные за 2 июля привели в региональном ГУ МЧС.
Среди происшествий — 11 техногенных пожаров, при одном из которых погиб человек. Кроме того, пожарные потушили 12 загораний сухой растительности и 17 возгораний мусора. Также подразделения МЧС привлекались к ликвидации последствий четырёх ДТП.
Для реагирования на происшествия задействовали 292 сотрудника и 73 единицы техники.
В МЧС предупреждают: до конца суток 3 июля местами в регионе сохраняется высокий класс пожароопасности. Жителей просят соблюдать правила пожарной безопасности, не разводить костры и быть предельно аккуратными при обращении с огнём.
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