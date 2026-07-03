В Омске объяснили порядок перерасчета за горячую воду

Третье и наиболее актуальное летом основание — поставка горячей воды ненадлежащего качества. По закону температура в точке водоразбора должна быть не ниже 60. Если после завершения ремонтов из крана течет остывшая вода, потребителю необходимо подать официальную заявку исполнителю услуг. После этого на объект выезжает комиссия из представителей «Тепловой компании» и управляющей организации, которая производит замеры и составляет двусторонний акт.