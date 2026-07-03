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В Иране началась церемония прощания с Али Хаменеи

В Тегеране стартовала траурная церемония прощания с бывшим верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи. Останки погибшего доставлены в Мосаллу Имама Хомейни. Прощание продлится до 9 июля, после чего тело будет захоронено в священном городе Мешхед. В церемониях принимают участие делегации из десятков стран, включая Россию.

В Тегеране стартовала траурная церемония прощания с бывшим верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи. Останки погибшего доставлены в Мосаллу Имама Хомейни. Прощание продлится до 9 июля, после чего тело будет захоронено в священном городе Мешхед. В церемониях принимают участие делегации из десятков стран, включая Россию.

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Биография Али Хаменеи
Али Хаменеи — иранский религиозный и политический деятель, Верховный лидер Ирана с 1989 года, а также третий президент страны в 1981—1989 годах. Он занимал ключевые позиции в исламской республике более трех десятилетий и был убит на рабочем месте во время израильских ударов 28 февраля 2026 года: собрали главное из его биографии.
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