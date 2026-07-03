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В музейном квартале Красноярска завершаются археологические работы

В Красноярске продолжается создание Музейного квартала на улице Парижской Коммуны.

В Красноярске продолжается создание Музейного квартала на улице Парижской Коммуны. Фотографии показал министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов.

Сейчас идет реставрация объекта культурного наследия — «Доходный дом И. Г. Гадалова».

«Давно заброшенное здание станет современным и стильным музейным пространством и в комплексе со зданием Художественного музея образует целый Музейный квартал общей площадью более 5000 кв. метров», — напомнил Аркадий Зинов.

На объекте уже завершены демонтажные работы и выполнено усиление фундаментов. Активно ведутся монтаж несущих балок и укрепление конструкций здания. Завершаются археологические исследования. В ближайшее время подрядчик приступит к монтажу крыши.

В настоящий момент строительная готовность объекта 25%. Открытие Музейного квартала запланировано в год празднования 400-летия Красноярска.