В музейном квартале Красноярска завершаются археологические работы

В Красноярске продолжается создание Музейного квартала на улице Парижской Коммуны. Фотографии показал министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов.
Сейчас идет реставрация объекта культурного наследия — «Доходный дом И. Г. Гадалова».
«Давно заброшенное здание станет современным и стильным музейным пространством и в комплексе со зданием Художественного музея образует целый Музейный квартал общей площадью более 5000 кв. метров», — напомнил Аркадий Зинов.
На объекте уже завершены демонтажные работы и выполнено усиление фундаментов. Активно ведутся монтаж несущих балок и укрепление конструкций здания. Завершаются археологические исследования. В ближайшее время подрядчик приступит к монтажу крыши.
В настоящий момент строительная готовность объекта 25%. Открытие Музейного квартала запланировано в год празднования 400-летия Красноярска.