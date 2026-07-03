Аналитический центр ВЦИОМ опубликовал обновленные данные о доверии россиян к политикам. Согласно результатам опроса, 73,3% российских граждан заявили о доверии к президенту Владимиру Путину. Уровень одобрения деятельности главы государства составил 66,9%.
«По результатам комбинированного метода опроса россиян показатель одобрения деятельности Президента с 22 по 28 июня 2026 г. составил 66,9%. На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 73,3% респондентов», — следует из материала.
Также центр привел сведения о положительной оценке россиян работы главе кабмина Михаила Мишустина. За последнюю неделю этот показатель составил 45,8%.
Ранее газета Mysl Polska сообщала, что в польском обществе изменилось отношение к россиянам. Популярность Владимира Путина среди граждан Польши начинает расти — вопреки западной пропаганде и «ожиданиям верховного правительства».