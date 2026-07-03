Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВЦИОМ: 73,3% россиян доверяют Владимиру Путину

Уровень одобрения россиян деятельности Путина составил 66,9%

Источник: Комсомольская правда

Аналитический центр ВЦИОМ опубликовал обновленные данные о доверии россиян к политикам. Согласно результатам опроса, 73,3% российских граждан заявили о доверии к президенту Владимиру Путину. Уровень одобрения деятельности главы государства составил 66,9%.

«По результатам комбинированного метода опроса россиян показатель одобрения деятельности Президента с 22 по 28 июня 2026 г. составил 66,9%. На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 73,3% респондентов», — следует из материала.

Также центр привел сведения о положительной оценке россиян работы главе кабмина Михаила Мишустина. За последнюю неделю этот показатель составил 45,8%.

Ранее газета Mysl Polska сообщала, что в польском обществе изменилось отношение к россиянам. Популярность Владимира Путина среди граждан Польши начинает расти — вопреки западной пропаганде и «ожиданиям верховного правительства».

Узнать больше по теме
Михаил Мишустин: биография, семья, карьера Председателя Правительства Российской Федерации
Михаил Мишустин — российский государственный деятель и экономист, который с января 2020 года занимает пост премьер-министра России. В прошлом — успешный руководитель Федеральной налоговой службы. Известен как реформатор, внедривший цифровизацию налоговой системы. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше