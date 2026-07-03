Две многоуровневые парковки хотят построить в Октябрьском районе Красноярска

«Договор о КРТ в границах улиц Лесопарковая — Садовая — один из первых заключенных по инициативе администрации города. Инвестором на конкурсной основе был выбран ООО СЗ “МОСТ”. В рамках социальных обязательств, застройщик передаст городу земельный участок площадью более 7 тыс. кв. м под размещение детского сада на 190 мест, а также возьмет на себя строительство транспортной инфраструктуры и инженерных сетей», — рассказали в мэрии.