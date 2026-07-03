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Две многоуровневые парковки хотят построить в Октябрьском районе Красноярска

В Красноярске на пересечении улиц Лесопарковая и Садовая появятся две многоуровневые автостоянки на 730 и 185 машино-мест с помещениями общественного назначения.

В Красноярске на пересечении улиц Лесопарковая и Садовая построят две многоуровневые автостоянки на 730 и 185 машино-мест с помещениями общественного назначения. А в районе улицы Рябиновая появится спортивный клуб — для этого реконструируют существующее здание.

Как рассказали в департаменте градостроительства, такие планы входят в проект комплексного развития территории в микрорайоне Серебряный. Сейчас он вынесен на публичные слушания, инвестор вносит изменения в части размещения объектов сопутствующей инфраструктуры.

Публичные слушания по проекту изменений продлятся до 15 июля, открытое обсуждение по ним пройдет 8 июля в 17:10 по адресу улица Карла Маркса, 95.

«Договор о КРТ в границах улиц Лесопарковая — Садовая — один из первых заключенных по инициативе администрации города. Инвестором на конкурсной основе был выбран ООО СЗ “МОСТ”. В рамках социальных обязательств, застройщик передаст городу земельный участок площадью более 7 тыс. кв. м под размещение детского сада на 190 мест, а также возьмет на себя строительство транспортной инфраструктуры и инженерных сетей», — рассказали в мэрии.

Напомним, ООО СЗ «МОСТ» входит в группу компаний «Красстрой», которая возводит дома в Тихих зорях и в ЖК «Серебряный».