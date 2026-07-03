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В Хабаровске течение в Амуре в несколько раз превышает норму

В городе нет официальных мест для купания, а сильное течение и водовороты создают дополнительную угрозу.

Спасатели призвали жителей Хабаровска соблюдать осторожность во время отдыха у воды, сообщает мэрия города.

Несмотря на жаркую погоду, в краевой столице отсутствуют специально оборудованные и разрешённые для купания места.

По информации городских служб, течение в Амуре и Амурской протоке сейчас в три-четыре раза превышает обычные показатели. Дополнительную опасность представляют водовороты, глубокие ямы, холодные ключи, коряги и необследованное дно.

Хабаровчанам также напомнили, что статья 36.6 Кодекса Хабаровского края об административных правонарушениях предусматривает ответственность за купание в неустановленных местах.

Матросы-спасатели ежедневно проводят профилактические беседы с отдыхающими, а специалисты организуют рейды в местах массового отдыха у воды.

Горожанам рекомендуют не купаться в одиночку, особенно вечером и ночью, не оставлять детей без присмотра и помнить, что надувные круги, нарукавники и жилеты не являются полноценными спасательными средствами.

При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо звонить по телефону 112.