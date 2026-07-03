В Ростове утвердили проект дороги от Левенцовки до Западной хорды

В Ростове‑на‑Дону утвердили проект реконструкции улицы Доватора — он свяжет Левенцовку (от проспекта Маршала Жукова) с Западной хордой. Постановление размещено на сайте городской администрации.
Протяжённость реконструируемого участка — свыше 1,6 км, площадь территории по проекту планировки — 16,9 га. После обновления улица станет четырёхполосной дорогой второго класса с регулируемым движением; расчётная скорость — 60 км/ч.
В рамках проекта также обустроят тротуар и велодорожку, построят ливневую канализацию. По прогнозам, к 2045 году интенсивность движения на участке достигнет 58,6 тыс. автомобилей в сутки.