Предприятия Прикамья увеличили прибыль на 44% по сравнению с прошлым годом

В целом по краю 63,6% обследованных предприятий завершили отчетный период с прибылью. Ее объем в сумме 230,9 млрд руб. на 42,9% выше показателя января — апреля 2025 года. Убыток нерентабельных организаций увеличился по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 27,2% и составил 23,1 млрд руб.