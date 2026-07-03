ФСБ предотвратила теракт в Пятигорске, задержанным руководил куратор из Сирии

Злоумышленник по указанию координатора провел фотосъемку объекта, приобрел компоненты для изготовления зажигательных устройств и планировал поджечь железнодорожную инфраструктуру Ставропольского края. После совершения теракта он намеревался выехать в Сирию и вступить в ряды террористов.
У задержанного изъяты готовые к применению самодельные зажигательные устройства и средства связи с инструкциями от куратора. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту и участии в деятельности организации, признанной в России террористической.
Ранее сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю задержали местного жителя 1992 года рождения, который оказывал финансовую поддержку украинскому националистическому объединению. Злоумышленник приобрел товары у представителя организации, находившегося на территории Украины. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело.