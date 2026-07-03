Оперштаб взял на особый контроль поставки топлива новосибирским аграриям

В министерстве сельского хозяйства региона совместно с главами муниципалитетов уточнили потребность аграриев в дизельном топливе. Для ее обеспечения в Минсельхоз России направили обращение с просьбой увеличить для ПАО «Газпромнефть» лимиты поставок дизельного топлива в Новосибирскую область на период с июля по октябрь.