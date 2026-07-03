В «РВК-Воронеж» ответили на жалобы на поспешное отключение воды на левом берегу

Накануне масштабного отключения воды в Левобережном и Железнодорожном районах Воронежа жители облцентра начали жаловаться в соцсетях на преждевременную паузу в подаче ресурса. В ООО «РВК-Воронеж» (структура ГК «Росводоканал») сообщили, что пока водоснабжение домов на левом берегу не ограничивалось.