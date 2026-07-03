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В «РВК-Воронеж» ответили на жалобы на поспешное отключение воды на левом берегу

Накануне масштабного отключения воды в Левобережном и Железнодорожном районах Воронежа жители облцентра начали жаловаться в соцсетях на преждевременную паузу в подаче ресурса. В ООО «РВК-Воронеж» (структура ГК «Росводоканал») сообщили, что пока водоснабжение домов на левом берегу не ограничивалось.

Источник: Коммерсантъ

Накануне масштабного отключения воды в Левобережном и Железнодорожном районах Воронежа жители облцентра начали жаловаться в соцсетях на преждевременную паузу в подаче ресурса. В ООО «РВК-Воронеж» (структура ГК «Росводоканал») сообщили, что пока водоснабжение домов на левом берегу не ограничивалось.

В компании уточнили, что снижение давления в системе возможно из-за повышенного водоразбора. «Это связано с тем, что жители, ожидая отключения, активно запасаются водой, а в жаркую погоду общий расход ресурса традиционно растет», — пояснили в «РВК-Воронеж».

Левобережный и Железнодорожный районы Воронежа полностью останутся без воды с 22:00 3 июля до 6:00 5 июля. Ограничения введут в связи с завершением работ по реконструкции Остужевской развязки.

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