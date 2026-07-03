Машина с чиновниками Рыльского района подорвалась на мине в Курской области

Также ранены начальник управления культуры и специалист отдела ГО и ЧС. В момент инцидента они находились на крыльце здания. От взрывной волны пострадавшие получили акубаротравмы и слепые осколочные ранения рук и ног. Их доставили в Рыльскую ЦРБ. При необходимости пострадавших переведут в медицинское учреждение в Курске.