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Между тренерами сборной Египта и полицией США произошел конфликт

В Далласе произошел инцидент между тренерским составом сборной Египта по футболу и местными правоохранителями.

В Далласе произошел инцидент между тренерским составом сборной Египта по футболу и местными правоохранителями. Информацию об этом распространил журналист Микки Джуниор на своей странице в соцсети X.

На размещенной репортером видеозаписи видно, как полицейские не позволили членам штаба приблизиться к футболисту египетской команды, который в тот момент фотографировался с детьми в лобби отеля в Далласе. Сотрудники полиции резко оттеснили представителей тренерского штаба, после чего между ними завязалась перепалка на повышенных тонах. По словам Джуниора, конфликт, по всей видимости, удалось уладить.

Сборная Египта проведет матч 1/16 финала чемпионата мира 3 июля против команды Австралии. Игра состоится в Арлингтоне, который находится в штате Техас, США.

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