Между тренерами сборной Египта и полицией США произошел конфликт

На размещенной репортером видеозаписи видно, как полицейские не позволили членам штаба приблизиться к футболисту египетской команды, который в тот момент фотографировался с детьми в лобби отеля в Далласе. Сотрудники полиции резко оттеснили представителей тренерского штаба, после чего между ними завязалась перепалка на повышенных тонах. По словам Джуниора, конфликт, по всей видимости, удалось уладить.