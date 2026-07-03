Между тренерами сборной Египта и полицией США произошел конфликт

В Далласе произошел инцидент между тренерским составом сборной Египта по футболу и местными правоохранителями. Информацию об этом распространил журналист Микки Джуниор на своей странице в соцсети X.
На размещенной репортером видеозаписи видно, как полицейские не позволили членам штаба приблизиться к футболисту египетской команды, который в тот момент фотографировался с детьми в лобби отеля в Далласе. Сотрудники полиции резко оттеснили представителей тренерского штаба, после чего между ними завязалась перепалка на повышенных тонах. По словам Джуниора, конфликт, по всей видимости, удалось уладить.
Сборная Египта проведет матч 1/16 финала чемпионата мира 3 июля против команды Австралии. Игра состоится в Арлингтоне, который находится в штате Техас, США.
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