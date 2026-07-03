В Таганроге выкуп квартир аварийного дома усложнили аресты на имущество

В Таганроге состоялось внеплановое заседание по ситуации с аварийным многоквартирным домом по переулку 17-й Новый, 3, и меры по стабилизации обвально-осыпных процессов на склоне в районе домов по ул. Греческая, 64 и 66. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своих соцсетях.