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Премьер Молдавии Мунтяну ушел в отставку из-за своих убеждений

Премьер-министр Молдавии Александру Мунтяну в пятницу, 3 июля, объявил об уходе в отставку из-за невозможности исполнять возложенные на него обязанности в соответствии «со своими принципами и убеждениями». Он признался, что при вступлении в должность главы правительства верил в то, что сможет изменить положение дел в стране в лучшую сторону.

Премьер-министр Молдавии Александру Мунтяну в пятницу, 3 июля, объявил об уходе в отставку из-за невозможности исполнять возложенные на него обязанности в соответствии «со своими принципами и убеждениями». Он признался, что при вступлении в должность главы правительства верил в то, что сможет изменить положение дел в стране в лучшую сторону.

— В тот момент, когда я понял, что больше не могу исполнять свои обязанности в соответствии со своими принципами и убеждениями, я принял решение уйти, — написал Мунтяну на своей странице в Facebook*.

Недавно нижняя палата парламента Румынии одобрила законопроект, предусматривающий объединение государства с Республикой Молдова. Документ был внесен в парламент в феврале и изначально получил отрицательное заключение от правительства и профильных комиссий.

Президент Молдавии Майя Санду ранее говорила, что вхождение республики в состав Румынии позволит ей быстрее вступить в Европейский союз. По словам главы государства, решение об объединении Молдавии с Румынией должно быть принято большинством граждан.

*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.

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