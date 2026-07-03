Премьер Молдавии Мунтяну ушел в отставку из-за своих убеждений

Премьер-министр Молдавии Александру Мунтяну в пятницу, 3 июля, объявил об уходе в отставку из-за невозможности исполнять возложенные на него обязанности в соответствии «со своими принципами и убеждениями». Он признался, что при вступлении в должность главы правительства верил в то, что сможет изменить положение дел в стране в лучшую сторону.