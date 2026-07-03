Лантратова помогла семье без вести пропавшего участника СВО

Федеральный омбудсмен рассказала, что в ее аппарат поступило обращение от уполномоченного по правам человека в Тамбовской области с просьбой помочь семье без вести пропавшего участника СВО. По словам Лантратовой, у семьи двое маленьких детей, и самым важным в вопросе помощи было одновременно оказать поддержку близким военнослужащего и продолжить его поиски.