Эксперты предупредили о новом способе обхода защиты аккаунтов мошенниками

Новый способ выявили при анализе атаки типа смс-бомбинга. Обычно при такой схеме человеку отправляют большое количество сообщений с кодами подтверждения, однако теперь боты могут не только создавать поток смс, но и использовать его для попыток входа в учетные записи. По оценке экспертов, больше всего рискуют сервисы, где используются короткие коды подтверждения. Среди них банки, маркетплейсы, сервисы такси, доставки и каршеринга.