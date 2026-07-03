«Катастрофическая ситуация»: в Уфе обрушился потолок пятиэтажки

Однако после очередной жалобы в администрацию Калининского района ситуация сдвинулась с мертвой точки. В районной администрации рассказали, что крышу над квартирой заявителя отремонтировали 1 июля 2026 года. Водосточную трубу частично поправили во время ремонта, но для полного восстановления требуется автовышка.