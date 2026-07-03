«Катастрофическая ситуация»: в Уфе обрушился потолок пятиэтажки

«Сейчас ситуация катастрофическая: в подъезде № 3 вывалился кусок бетона и образовалась сквозная дыра в потолке прямо над электрощитком! В квартире топит проводку, стены в черной плесени, существует реальная угроза пожара на весь подъезд», — рассказала жительница.
При этом управляющая компания бездействует, а обращения в прокуратуру, мэрию и Госжилинспекцию результатов не приносили.
Однако после очередной жалобы в администрацию Калининского района ситуация сдвинулась с мертвой точки. В районной администрации рассказали, что крышу над квартирой заявителя отремонтировали 1 июля 2026 года. Водосточную трубу частично поправили во время ремонта, но для полного восстановления требуется автовышка.
«Спецтехника сейчас задействована на других объектах, но после ее высвобождения водосток приведут в порядок», — пообещали в администрации Калининского района.
По вопросам, связанным с аварийными ситуациями в многоквартирных домах, администрация рекомендует обращаться в аварийно-диспетчерскую службу УЖХ по телефону: 238−65−11.