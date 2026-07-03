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«Катастрофическая ситуация»: в Уфе обрушился потолок пятиэтажки

Жители дома № 14/1 по улице Вострецова в Уфе более шести лет добивались ремонта протекающей крыши и аварийного водостока. Как сообщила одна из жительниц дома в соцсетях главы РБ, проблему игнорировали шесть лет.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

«Сейчас ситуация катастрофическая: в подъезде № 3 вывалился кусок бетона и образовалась сквозная дыра в потолке прямо над электрощитком! В квартире топит проводку, стены в черной плесени, существует реальная угроза пожара на весь подъезд», — рассказала жительница.

При этом управляющая компания бездействует, а обращения в прокуратуру, мэрию и Госжилинспекцию результатов не приносили.

Однако после очередной жалобы в администрацию Калининского района ситуация сдвинулась с мертвой точки. В районной администрации рассказали, что крышу над квартирой заявителя отремонтировали 1 июля 2026 года. Водосточную трубу частично поправили во время ремонта, но для полного восстановления требуется автовышка.

«Спецтехника сейчас задействована на других объектах, но после ее высвобождения водосток приведут в порядок», — пообещали в администрации Калининского района.

По вопросам, связанным с аварийными ситуациями в многоквартирных домах, администрация рекомендует обращаться в аварийно-диспетчерскую службу УЖХ по телефону: 238−65−11.