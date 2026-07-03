Двое выпускников прошлых лет в Таганроге сдали предметы ЕГЭ на 100 баллов

— Особенно ценно и вдохновляет то, что ребята окончили школу не в этом году. Они твердо решили получать высшее образование, поставили цель, достойно подготовились и блестяще сдали экзамены. Это настоящий пример целеустремленности и силы воли, — написала в соцсетях Светлана Камбулова.