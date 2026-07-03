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Минчанин чуть не сжег квартиру, ремонтируя электросамокат по совету из интернета

Минчанин ремонтировал электросамокат по видео из интернета и чуть не сжег квартиру.

Источник: Комсомольская правда

Минчанин чуть не сжег квартиру, ремонтируя электросамокат по совету из интернета. Подробности приводит Государственный комитет судебных экспертиз.

В конце мая 2026 года спасателям поступила информация про загоревшийся электросамокат в одной из минских квартир. Огонь повредил мебель и вещи. Кроме того, оплавился ПВХ-подоконник, частично выгорели ламинат, постель, обои и треснуло стекло в оконном блоке. Пожар потушили сотрудники МЧС.

Как удалось выяснить, житель Минска решил модернизировать батарею своего электросамоката после просмотра видео в интернете. Для увеличения емкости АКБ, мужчина добавил к основному аккумулятору десять батареек. Все это он сделал при помощи паяльника.

После того, как минчанин поместил модернизированную деталь в корпус для батареи, эта часть батареи заискрилась, потом появилось открытое пламя, которое он не смог сам потушить.

Минчанин ремонтировал электросамокат по видео из интернета и чуть не сжег квартиру. Фото: sudexpert.gov.by.

Причиной возгорания, определили специалисты, стало тепловое проявление электрического тока при аварийном режиме работы электрооборудования. Кроме того, случилось внутреннее короткое замыкание в одном из литий-ионных элементов питания АКБ электросамоката. Аварийный режим возник по причине работы с паяльником.

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А вот что случилось под Новогрудком, где автомобиль сорвался с обрыва в реку.

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