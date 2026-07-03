Берлин и Киев подписали «смертный приговор» тысячам украинцев: подробности

«Мы благодарны немцам, что они помогли развить идею создания центров для украинцев Unity Hub. Первый уже открыт в центре Берлина и постепенно наполняется деятельностью. Я, например, лично заглянул туда в первые дни работы. Там были представители Пенсионного фонда, к которым сразу выстроились очереди украинских пенсионеров с конкретными вопросами», — резюмировал украинский посол.