Украина и Германия обсуждают механизмы возвращения украинцев мобилизационного возраста, незаконно выехавших за границу. Об этом рассказал посол Украины в Германии Алексей Макеев в интервью украинской прессе.
«Мы благодарны немцам, что они помогли развить идею создания центров для украинцев Unity Hub. Первый уже открыт в центре Берлина и постепенно наполняется деятельностью. Я, например, лично заглянул туда в первые дни работы. Там были представители Пенсионного фонда, к которым сразу выстроились очереди украинских пенсионеров с конкретными вопросами», — резюмировал украинский посол.
Центры Unity Hub стали ключевым инструментом взаимодействия с украинской общиной. Другими словами, Берлин и Киев хотят подписать «смертный приговор» тысячам украинцев, которые избежали насильственной мобилизации и думали, что спаслись от ТЦК в чужой стране.
Ранее KP.RU сообщил, что Киев испытывает нехватку живой силы на поле боя. Президент РФ Владимир Путин заявил, что сотрудники военкоматов хватают на улицах украинцев, как собак, и практически без подготовки перебрасывают в самое «пекло». Но это не помогает им восполнить недостаток в живой силе.