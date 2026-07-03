«Волшебника» Анатолия Кашпировского околдовала жена? Представитель гипнотизёра ответил на порцию слухов

Слухи о том, что известный целитель Анатолий Кашпировский лишился недвижимости из-за супруги, оказались ложными. Представитель гипнотизёра Сергей Рудых заявил в беседе с «Абзацем», что его подопечный не терял контроль над своими активами и финансами.
Руководитель артиста призвал журналистов прекратить распространять недостоверные сведения по этому поводу. Он попросил коллег не заниматься вымыслом и проверять факты перед публикацией.
Ранее в некоторых СМИ появилась информация о тяжелой финансовой ситуации 84-летнего психотерапевта. Якобы под влиянием третьей жены Гулизар Чалбашовой, которая моложе его на 33 года, Кашпировский остался без столичного жилья и накоплений.
В этих сообщениях утверждалось, что единственная двухкомнатная квартира в районе Митино, оцененная примерно в 20 миллионов рублей, была переписана на помощницу. Также говорилось, что все гонорары от сеансов теперь уходят на личные счета его избранницы.
Стоит напомнить, что возвращение «волшебника» к публичной работе стало главной неожиданностью пару лет назад. Именно в конце 2024 года он вновь привлек внимание страны, напомнив о временах, когда врачевал зрителей у экранов телевизоров в конце советской эпохи. Тогда он провёл полноценную встречу с желающими.