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В Краснодаре на АЗС начался хаос: места в очереди продают за деньги

В Краснодаре топливный кризис дошел до новой стадии. На фоне сокращения числа работающих АЗС и огромных очередей у колонок в городе появились те, кто решил заработать на чужом ожидании. В соцсетях краснодарцы публикуют кадры, на которых предприимчивые горожане буквально оккупировали заправки и предлагают купить место в очереди.

По словам очевидцев, подобная картина наблюдается практически на всех работающих АЗС. Там, где еще есть бензин, к колонкам выстраиваются очереди из нескольких сотен машин, а ожидание может затягиваться на 5 часов и больше. Именно на этом фоне, утверждают жители, и появились спекулянты, продающие право встать ближе к заправочной колонке.

Эти кадры, сняты на улице Селезнева.

Источник: скриншот видео соцсети

Горожане возмущены тем, что дефицит топлива и затянувшиеся очереди уже превратились в источник легкого заработка.

Ранее «Новая Кубань» сообщала, что на фоне топливного кризиса в Краснодаре ситуация с бензином продолжает накаляться. Работающих АЗС становится меньше, а очереди на тех, что остались, только растут.