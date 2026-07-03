В Краснодаре на АЗС начался хаос: места в очереди продают за деньги

По словам очевидцев, подобная картина наблюдается практически на всех работающих АЗС. Там, где еще есть бензин, к колонкам выстраиваются очереди из нескольких сотен машин, а ожидание может затягиваться на 5 часов и больше. Именно на этом фоне, утверждают жители, и появились спекулянты, продающие право встать ближе к заправочной колонке.