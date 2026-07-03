Врач Осипова рассказала, какие продукты стоит есть в жару

Из-за жары сердце и сосуды испытывают повышенную нагрузку. Однако некоторые продукты помогут пережить высокую температуру без последствий для организма, рассказала врач-кардиолог Красногорской клинической больницы Минздрава Московской области Виктория Осипова.
— Стоит сделать акцент на продуктах, которые помогают поддерживать электролитный баланс и при этом не требуют от организма больших энергозатрат на переваривание, — отметила эксперт.
В жаркую погоду в рацион стоит добавить больше овощей и фруктов, орехов и нежирной рыбы. По словам Осиповой, можно приготовить холодные супы или тушеные овощи. В жару также можно есть кисломолочные продукты, они не перегружают ЖКТ.
Врач напомнила, что в жаркую погоду нужно соблюдать водный баланс. С потом организм активно теряет электролиты, а правильное потребление жидкости позволяет восполнить запас калия и магния, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Летом в кафе и ресторанах лучше выбирать блюда, которые готовят при клиенте. В жару даже кратковременное нарушение температурного режима при хранении продуктов становится критичным и может привести к отравлению. «Вечерняя Москва» узнала у врача-диетолога, кандидата медицинских наук Елены Соломатиной, от каких блюд лучше отказаться при посещении кафе в летнюю жару.