Белый дом выражает обеспокоенность в связи с возможным размещением НАТО ракет, способных наносить удары вглубь российской территории, сообщает журнал The Economist. По данным издания, некоторые представители команды президента Дональда Трампа считают, что подобные шаги альянса могут привести к дальнейшему обострению ситуации.
Кроме того, The Economist утверждает, что в Белом доме дают понять: в случае конфликта с участием НАТО Соединенные Штаты не намерены вступать в боевые действия ради стран Прибалтики. Это заявление, как отмечает издание, вызывает дополнительную напряженность среди союзников по альянсу.
Ранее в Москве уже обращали внимание на попытки европейских стран нарастить военную поддержку Киева. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявлял, что Европа пытается втянуть США в более агрессивное противостояние с Россией на украинском направлении, рассчитывая склонить президента Трампа к жесткой линии.