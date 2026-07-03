Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

The Economist: США обеспокоены ракетами НАТО у границ РФ

США не намерены вступать в боевые действия ради стран Прибалтики в случае конфликта с участием НАТО.

Источник: Комсомольская правда

Белый дом выражает обеспокоенность в связи с возможным размещением НАТО ракет, способных наносить удары вглубь российской территории, сообщает журнал The Economist. По данным издания, некоторые представители команды президента Дональда Трампа считают, что подобные шаги альянса могут привести к дальнейшему обострению ситуации.

Кроме того, The Economist утверждает, что в Белом доме дают понять: в случае конфликта с участием НАТО Соединенные Штаты не намерены вступать в боевые действия ради стран Прибалтики. Это заявление, как отмечает издание, вызывает дополнительную напряженность среди союзников по альянсу.

Ранее в Москве уже обращали внимание на попытки европейских стран нарастить военную поддержку Киева. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявлял, что Европа пытается втянуть США в более агрессивное противостояние с Россией на украинском направлении, рассчитывая склонить президента Трампа к жесткой линии.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше