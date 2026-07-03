The Economist: США обеспокоены ракетами НАТО у границ РФ

Кроме того, The Economist утверждает, что в Белом доме дают понять: в случае конфликта с участием НАТО Соединенные Штаты не намерены вступать в боевые действия ради стран Прибалтики. Это заявление, как отмечает издание, вызывает дополнительную напряженность среди союзников по альянсу.