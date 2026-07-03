Нижегородцам показали кадры со строительной площадки оздоровительного комплекса на Гребном канале

Опубликованы кадры со строительной площадки оздоровительного комплекса на набережной Гребной канала в Нижнем Новгороде. Фотографии появились на официальной странице инспекции государственного строительного надзора Нижегородской области в соцсетях.
Напомним, проект предусматривает строительство многофункционального комплекса с открытыми и закрытыми плавательными и развлекательными бассейнами, которые уже установлены, а также помещениями для СПА, с рестораном и детской зоной.
«В июне завершилась проверка очередного этапа строительства. Работы на объекте идут полным ходом: ведется монтаж витражей, устройство фасадов и кровли, кладка стен, устройство наружных и внутренних сетей, благоустройство территории. Следующая проверка объекта запланирована на январь 2027 года», — рассказали специалисты.
Напомним, что почти 100 километров инженерных сетей планируется заменить в этом году в Нижнем Новгороде.