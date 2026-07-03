В индустриальном парке «Храброво» собираются построить завод металлических чушек. Инвестору одобрили льготный заём на реализацию проекта. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в региональном центре «Мой бизнес» в ответ на информационный запрос.
Проект предполагает строительство нежилого здания площадью 1200 квадратных метров. В нём разместят оборудование для выпуска чушек из алюминиевых сплавов, латуни, бронзы и меди. Предприятие рассчитано на 1600 тонн продукции в год.
Общий бюджет проекта оценивается в 75,7 миллиона рублей. Его реализует ООО «Интеллектуальные аватары». Компании одобрили льготный заём по программе «Инвест» на сумму 60,6 миллиона рублей. Средства планируют направить на строительство здания и приобретение оборудования.
По данным аналитического сервиса Seldon.basis, ООО «Интеллектуальные аватары» зарегистрировали в 2020 году. Общество специализируется на производстве алюминия. Генеральным директором и учредителем является депутат Законодательного собрания Калининградской области Юрий Самородов. У организации есть дочерняя компания — ООО «Айтиспорт».
Всего по программе «Инвест» в 2026 году одобрили 12 проектов. Их реализуют в Калининграде, Зеленоградском и Советском округах. Общая сумма займов составляет 700 миллионов рублей.