В Красноярском крае готовятся к новому охотничьему сезону

В Красноярском крае готовятся к новому охотничьему осеннему и осенне-зимнему сезону. Как рассказали в министерстве природных ресурсов и лесного комплекса региона, документы на добычу птицы, пушного зверя (кроме соболя и рыси), медведя и кабана охотники могут подавать уже с 17 июля.
С 31 июля начнется прием заявлений на добычу барсука, с 30 сентября — на соболя и рысь. В ведомстве пояснили, что сезон охоты открывается через 15 дней после начала приема документов. Нюанс: для каждого муниципального округа нужно отдельное разрешение. И охотиться можно только в отведенных для этого угодьях.
Подать заявление можно либо в Охотнадзоре, либо через портал «Госуслуги».