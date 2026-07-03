В Красноярском крае готовятся к новому охотничьему сезону

С 31 июля начнется прием заявлений на добычу барсука, с 30 сентября — на соболя и рысь. В ведомстве пояснили, что сезон охоты открывается через 15 дней после начала приема документов. Нюанс: для каждого муниципального округа нужно отдельное разрешение. И охотиться можно только в отведенных для этого угодьях.