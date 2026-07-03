«Убийца мозга»: Врач объяснил, как спиртное доводит сосуды до катастрофы

О вреде алкоголя для печени сказано много, но повторение не будет лишним. Нарколог предупредил, что регулярное употребление спиртного разрушает этот орган незаметно. При расщеплении этанола образуется токсичный ацетальдегид, который повреждает клетки и запускает воспаление. Следствием становится стеатоз — накопление жира в печени, протекающее без явных симптомов.