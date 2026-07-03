Церемония прощания с Али Хаменеи началась в Тегеране

В Тегеране в пятницу, 3 июля, началось прощание с бывшим Верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи. В предстоящие выходные, 4 и 5 июля, церемония прощания с Али Хаменеи пройдет в соборной мечети Хомейни в Тегеране, 6 июля состоится похоронная церемония в столице Ирана, а 7 июля — в Куме.
Похороны политика состоятся 9 июля в Мешхеде — его родном городе, передает Telegram-канал иранского агентства Tasnim.
В мероприятиях принимают участие делегации из десятков стран, включая Россию. В частности, в Иран прибыл премьер-министр Армении Никол Пашинян. В аэропорту его встречали высокопоставленные лица Ирана с оркестром и ротой почетного караула.
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, на церемонии прощания с Али Хаменеи Россию будет представлять заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
1 июля посол Ирана в России Казем Джалали подтвердил, что Медведев будет присутствовать на похоронах верховного лидера Ирана. Он добавил, что на церемонии появятся делегация от Министерства иностранных дел России, представители РПЦ, группа российских суннитских муфтиев и ряд шиитских богословов страны.