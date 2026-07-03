Самозанятые в Прикамье начнут получать выплаты по больничным с августа

Право на оплату больничного возникает через шесть месяцев после внесения годового страхового взноса или при непрерывной уплате ежемесячных платежей в течение этого периода. По правилам программы взносы начинают перечисляться с месяца, следующего за месяцем регистрации. Поэтому самозанятые, вступившие в программу в январе, сделали первый платеж в феврале. После окончания июля они смогут оформить выплату по больничному, а деньги поступят в августе после закрытия листка нетрудоспособности.