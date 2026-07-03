Инвестор КРТ в Рабочем посёлке выкупит ДК Ленина и передаст муниципалитету

Инвестор комплексного развития Рабочего посёлка выкупит ДК им. Ленина и передаст мунципалитету, сообщает минимущества.
Завершена процедура выбора инвестора для реализации проекта комплексного развития территории по улицам Уральской и Восстания в Перми. Им стало ООО «Карбышева 43» (входит в СГ «Развитие»). С компанией подписан договор, согласно которому инвестор выкупит здание ДК им. Ленина для передачи в собственность муниципалитета. ДК будет использоваться для проведения концертов и организации культурно-досуговой деятельности.
Также проект КРТ на территории площадью 37,1 га предусматривает расселение ветхого и аварийного жилья и возведение новых домов. В планах — создание сквера площадью 5 га с зоной отдыха, игровыми и спортивными площадками, а также образовательный комплекс на 200 школьных и 300 дошкольных мест. Срок реализации — 17 лет, уточнили в Минимущества Пермского края.
Напомним, в Прикамье с начала года из аварийного в новое жильё переехали 1000 человек, а в Закамске по программе КРТ благоустроят парк и сквер.