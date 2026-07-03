Инвестор КРТ в Рабочем посёлке выкупит ДК Ленина и передаст муниципалитету

Завершена процедура выбора инвестора для реализации проекта комплексного развития территории по улицам Уральской и Восстания в Перми. Им стало ООО «Карбышева 43» (входит в СГ «Развитие»). С компанией подписан договор, согласно которому инвестор выкупит здание ДК им. Ленина для передачи в собственность муниципалитета. ДК будет использоваться для проведения концертов и организации культурно-досуговой деятельности.