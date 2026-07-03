В Калининграде чиновников будут судить за падение дерева на ребёнка в детсаду

Прокуратура Ленинградского района Калининграда направила в суд уголовное дело по факту травмирования 6-летнего воспитанника детского сада № 132. Инцидент произошёл 24 июня 2025 года во время прогулки — на ребёнка упал клен.
По версии следствия, к трагедии привели халатность и бездействие двух должностных лиц. Ведущий инженер отдела по содержанию зелёных насаждений МКУ «Муниципальная служба заказчика» ненадлежащим образом провела обследование деревьев на территории дошкольного учреждения в мае 2025 года. Она не выявила признаки заболевания клена, который находился в аварийном усыхающем состоянии и подлежал вырубке.
Заведующая детским садом, в свою очередь, проигнорировала предупреждение экстренных служб об усилении ветра и неблагоприятных погодных условиях и не запретила прогулки воспитанников.
В результате при порыве ветра клен упал на 6-летнего ребёнка. Ему причинён вред здоровью средней тяжести.
Против ведущего инженера возбуждено дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Заведующей детсадом инкриминируют ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
Уголовное дело направлено в Ленинградский районный суд Калининграда для рассмотрения по существу.