В Калининграде чиновников будут судить за падение дерева на ребёнка в детсаду

По версии следствия, к трагедии привели халатность и бездействие двух должностных лиц. Ведущий инженер отдела по содержанию зелёных насаждений МКУ «Муниципальная служба заказчика» ненадлежащим образом провела обследование деревьев на территории дошкольного учреждения в мае 2025 года. Она не выявила признаки заболевания клена, который находился в аварийном усыхающем состоянии и подлежал вырубке.