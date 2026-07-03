Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининграде чиновников будут судить за падение дерева на ребёнка в детсаду

Прокуратура Ленинградского района Калининграда направила в суд уголовное дело по факту травмирования 6-летнего воспитанника детского сада № 132. Инцидент произошёл 24 июня 2025 года во время прогулки — на ребёнка упал клен. По версии следствия, к трагедии привели халатность и бездействие двух должностных лиц. Ведущий инженер отдела по содержанию…

Источник: Янтарный край

Прокуратура Ленинградского района Калининграда направила в суд уголовное дело по факту травмирования 6-летнего воспитанника детского сада № 132. Инцидент произошёл 24 июня 2025 года во время прогулки — на ребёнка упал клен.

По версии следствия, к трагедии привели халатность и бездействие двух должностных лиц. Ведущий инженер отдела по содержанию зелёных насаждений МКУ «Муниципальная служба заказчика» ненадлежащим образом провела обследование деревьев на территории дошкольного учреждения в мае 2025 года. Она не выявила признаки заболевания клена, который находился в аварийном усыхающем состоянии и подлежал вырубке.

Заведующая детским садом, в свою очередь, проигнорировала предупреждение экстренных служб об усилении ветра и неблагоприятных погодных условиях и не запретила прогулки воспитанников.

В результате при порыве ветра клен упал на 6-летнего ребёнка. Ему причинён вред здоровью средней тяжести.

Против ведущего инженера возбуждено дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Заведующей детсадом инкриминируют ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Уголовное дело направлено в Ленинградский районный суд Калининграда для рассмотрения по существу.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше