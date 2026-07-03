СК: передано в суд дело, возбужденное после падения дерева на ребенка в детсаду

По версии следствия, в начале мая 2025 года ведущий инженер ненадлежащим образом провела обследование деревьев, растущих на территории детсада, не выявив необходимость вырубки одного из них. В свою очередь, 24 июня заведующая детским садом, проигнорировала предупреждение экстренных служб об усилении ветра и не запретила прогулки воспитанников. В итоге во время прогулки при порыве ветра клен упал на 6-летнего воспитанника. Ребенку был причинен вред здоровью средней тяжести.